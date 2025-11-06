Rayo Vallecano vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 12 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.

El Real Madrid defiende la cima de LaLiga, lugar que no perdería aún cayendo con el Rayo Vallecano, pero de ganar se afianzará en el liderato tras 12 jornadas.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

El Rayo Vallecano recibe a Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025 en Vallecas.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 12 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, el domingo 9 de noviembre, como parte de la Jornada 12 de LaLiga.

Partido: Rayo Vallecano vs Real Madrid

Fase: Jornada 12 de LaLiga

Fecha: Domingo 9 de nociembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Vallecas

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 12 de LaLiga vs Rayo Vallecano?

El Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en la Jornada 11 de LaLiga, una victoria que lo consolidó como el mejor equipo de la competencia española,

Con 30 puntos, el Real Madrid supera por cinco unidades en la cima de LaLiga al FC Barcelona, por lo que es favorito para sumar los tres puntos en la cancha del Rayo Vallecano.

El Real Madrid llega algo tocado al partido de LaLiga, después de perder el paso invicto en la Champions League con Liverpool.

¿Cómo quedó Rayo Vallecano en la Jornada 11 de LaLiga?

El Rayo Vallecano, rival del Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, perdió 0-4 con Villarreal en su anterior partido, así que le urge la victoria.

Con 14 puntos, el Rayo Vallecano ocupa el lugar 10 de la tabla general de LaLiga, situación que intentará mejorar en la Jornada 12 de la competencia.