México buscará su pase a octavos de final del Mundial Sub-17 en la Jornada 3 contra Suiza; te decimos cuándo vuelve a jugar el Tricolor en el torneo juvenil.

Calificar a octavos de final del Mundial Sub-17 es el objetivo de México, luego de lograr su primer triunfo en el torneo ante Costa de Marfil.

México se recuperó a tiempo en el torneo, para dar la pelea por el pase a la siguiente ronda del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-17 vs Suiza?

México venció a Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, triunfo que le dio vida en la competencia, y buscará el pase a la siguiente ronda enfrentando a Suiza.

El partido de la Jornada 3 del Mundial Sub-17 está programado para jugarse el lunes 10 de noviembre contra Suiza, en un duelo de vida o muerte para el Tricolor juvenil.

Suiza no será un rival sencillo, pues también busca el pase a la siguiente ronda en el partido contra México.

Suiza contra México se jugará el lunes 10 de noviembre a las 6:30 horas, tiempo del centro de México.

Así se jugará el México vs Suiza en el Mundial Sub-17

Partido: Suiza vs México

Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025

Horario: 6:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspire Zone - Pitch 3

Transmisión: Canal 5 y TUDN (por confirmar)

¡Triunfo ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo Sub-17! 🏆



Primera victoria y buscaremos amarrar nuestro pase en el último juego de fase de grupos 👏.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Gn5a9G1oYu — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 7, 2025

¿Cómo quedó México vs Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17?

México llegó con la urgencia de ganar en la Jornada 2 del Mundial Sub-17 a Costa de Marfil, luego de haber perdido en su presentación ante Corea del Sur.

En un partido muy disputado, México logró vencer 1-0 a Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, por lo que en el último partido se jugará el pase a los octavos de final del torneo.

Suiza, rival de México en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, enfrentó a Corea del Sur, previo al duelo contra el Tricolor.

Con su victoria, México llegó a 3 puntos en el tercer lugar del Grupo F de Mundial Sub-17, así que solo la victoria ante Suiza le dará el pase a la siguiente ronda.