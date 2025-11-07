México buscará su pase a octavos de final del Mundial Sub-17 en la Jornada 3 contra Suiza; te decimos cuándo vuelve a jugar el Tricolor en el torneo juvenil.
Calificar a octavos de final del Mundial Sub-17 es el objetivo de México, luego de lograr su primer triunfo en el torneo ante Costa de Marfil.
México se recuperó a tiempo en el torneo, para dar la pelea por el pase a la siguiente ronda del torneo.
¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-17 vs Suiza?
México venció a Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, triunfo que le dio vida en la competencia, y buscará el pase a la siguiente ronda enfrentando a Suiza.
El partido de la Jornada 3 del Mundial Sub-17 está programado para jugarse el lunes 10 de noviembre contra Suiza, en un duelo de vida o muerte para el Tricolor juvenil.
Suiza no será un rival sencillo, pues también busca el pase a la siguiente ronda en el partido contra México.
Suiza contra México se jugará el lunes 10 de noviembre a las 6:30 horas, tiempo del centro de México.
Así se jugará el México vs Suiza en el Mundial Sub-17
- Partido: Suiza vs México
- Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025
- Horario: 6:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspire Zone - Pitch 3
- Transmisión: Canal 5 y TUDN (por confirmar)
¿Cómo quedó México vs Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17?
México llegó con la urgencia de ganar en la Jornada 2 del Mundial Sub-17 a Costa de Marfil, luego de haber perdido en su presentación ante Corea del Sur.
En un partido muy disputado, México logró vencer 1-0 a Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, por lo que en el último partido se jugará el pase a los octavos de final del torneo.
Suiza, rival de México en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, enfrentó a Corea del Sur, previo al duelo contra el Tricolor.
Con su victoria, México llegó a 3 puntos en el tercer lugar del Grupo F de Mundial Sub-17, así que solo la victoria ante Suiza le dará el pase a la siguiente ronda.