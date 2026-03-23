El empate entre Mazatlán FC y Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 quedó marcado por la polémica, luego de que surgieran sospechas de amaño vinculadas a apuestas deportivas.

La controversia se desató tras la tarjeta amarilla recibida por Agustín Palavecino, mediocampista de Cruz Azul, que generó alertas en la casa de apuestas BetVIP.

Aunque un mensaje interno señaló el partido como “arreglado”, BetVIP aclaró que se trató de un error de comunicación y confirmó el pago de todas las apuestas ganadoras.

Agustín Palavecino en sospecha de haber “provocado” una tarjeta amarilla en el Mazatlán FC vs Cruz Azul

La sospecha de amaño en el Mazatlán FC vs Cruz Azul surgió a partir de los mensajes que recibieron algunos apostadores tras participar en una apuesta específica, sobre si Agustín Palavecino recibiría una tarjeta amarilla.

Se entiende que el mensaje en las redes sociales lo publicó un trabajador de BetVIP, y habría sido señalado en función de que la tarjeta amarilla que se ganó Palavecino implicaría su suspensión en el duelo contra Pachuca, pero estaría listo para enfrentar al América.

La respuesta cuando apostadores pidieron su pago ante una apuesta relacionada con esa tarjeta fue contundente.

“Mazatlán FC- Cruz Azul Players/Agustín Palavecino: To Receive Yellow Card” está rechazada por ser un partido arreglado. Un partido sospechoso (arreglado)“.

Periodistas como David Medrano, de TV Azteca, hicieron eco de los mensajes que alertaron sobre apuestas en el Mazatlán FC vs Cruz Azul.

Sospechas de amaño en Necaxa vs Cruz Azul tras alerta de apuestas (CAPTURA DE PANTALLA)

Casa de apuestas aclara postura sobre supuesto amaño en partido Mazatlán FC vs Cruz Azul

La casa de apuestas BetVIP emitió un comunicado para aclarar la situación del partido de Mazatlán FC vs Cruz Azul, que habría despertado sospechas de apuestas.

La casa de apuestas insistió en que la publicación que se conoció en las redes sociales no tenía intención de acusar amaño. El mensaje fue un error de comunicación interna, un empleado fue sancionado y todas las apuestas ganadoras fueron pagadas.