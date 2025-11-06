La Liga MX disputa la Jornada 17, la última en el calendario regular en la que se medirán Chivas vs Rayados; te decimos el día, hora y canal para ver el partido.

Chivas vs Rayados buscan entrar en el mejor lugar posible a la Liguilla, pero en el caso del Rebaño aún no tiene asegurado su pase directo, por lo que está obligado a sumar los tres puntos en casa.

Chivas vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Rayados se enfrentan el sábado 8 de noviembre en la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El partido Chivas vs Rayados está programado para iniciar a las 17: 07 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Rayados, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Rayados

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas al partido vs Rayados en la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 16 de la Liga MX, así que llega con gran motivación para cerrar con otro triunfo en casa, donde recibirá a Rayados.

Con la victoria en Pachuca, Chivas se afianzó en el sexto lugar con 26 puntos, tres más que el FC Juárez, por lo que el Rebaño no ha amarrado su pase directo a la Liguilla.

¿Cómo llega Rayados al partido de la Jornada 17 de la Liga MX vs Chivas?

Rayados busca calificar a la Liguilla del Apertura 2025 entre los primeros cuatro lugares del torneo, por lo que necesita vencer a Chivas en la Jornada 17.

En la Jornada 16 de la Liga MX, Rayados empató 1-1 en su cancha con Tigres, en el llamado Clásico Regio.