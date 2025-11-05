Cruz Azul vs Pumas se miden en partido en la Jornada 17 de la Liga MX; te compartimos la hora y canal para ver el duelo, el sábado 8 de noviembre.

Cruz Azul busca terminar como líder del Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que Pumas necesita ganar para calificar al Play-In.

Cruz Azul vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Cruz Azul vs Pumas chocan en la Jornada 17 de la Liga MX, con el Estadio Cuauhtémoc como sede.

Cruz Azul vs Pumas es el partido con los que cierra la actividad sabatina de la Jornada 17 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Las plataformas ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Pumas, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 17 de la Liga MX vs Pumas?

Cruz Azul venció 3-0 a Puebla en la Jornada 16 de la Liga MX en un partido que no representó mayor dificultad para el equipo que dirige Nicolás Larcamón.

Con los tres puntos ganados en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul se apoderó del liderato del Aperura 2025 de la Liga MX, con 35 puntos.

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Pumas venció 4-1 a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 16 de la Liga MX, previo a su partido contra Cruz Azul.

Pumas suma 18 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones, pero hay varios equipos que podrían quitarle el lugar si los felinos no ganan a Cruz Azul.

Si Pumas suma los tres puntos ante La Máquina, no dependerá de otros resultados para avanzar al Play-In.