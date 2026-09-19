Sevilla vs FC Barcelona jugaron en la Jornada 7 de LaLiga, un partido que terminó con victoria del equipo culé tras remontada en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Después del triunfo 3-1 en Sevilla en la Jornada 7, el FC Barcelona llegó a 21 puntos como líder de LaLiga.

Sevilla, por su parte, se quedó con 13 puntos en el quinto lugar de la competencia española.

Marcador final: Sevilla 1-3 FC Barcelona

Sevilla vs FC Barcelona: Así se definió el partido de la Jornada 7 de LaLiga

El partido de la Jornada 7 de LaLiga Sevilla vs FC Barcelona, lo resolvió el equipo culé con remontada tras irse abajo en el marcador.

Raphinha volvió a ser la figura del FC Barcelona que se afianzó en la cima de LaLiga, separándose a seis puntos del Real Madrid.

Así llegaron los goles que definieron el partido Sevilla vs FC Barcelona:

Minuto 19: Gol de Youssouf Fofana (Sevilla 1-0 FC Barcelona)

Minuto 22: Gol de Raphinha (Sevilla 1-1 FC Barcelona)

Minuto 52: Gol de Raphinha (Sevilla 1-2 FC Barcelona)

Minuto 69: Gol de Raphinha (Sevilla 1-3 FC Barcelona)

Raphinha celebra con Lamine Yamal uno de sus goles (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

¿Cuándo vuelven a jugar Sevilla y FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona volverá a jugar en LaLiga el 10 de octubre recibiendo a Getafe en la Jornada 8 de la competencia.

Sevilla, por su parte, volverá a la cancha el 12 de octubre en la cancha de Levante.