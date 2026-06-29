Alejandro Fernández habla de cómo enfrenta la depresión y ansiedad, así como de la importancia de la salud mental.

La muerte de Vicente Fernández provocaron que Alejandro Fernández enfrentara problemas de depresión, por lo que buscó ayuda profesional y ahora habló abiertamente del tema.

Alejandro Fernández habla de cómo ha enfrentado la depresión y la ansiedad

La depresión y ansiedad han estado presentes en la vida de Alejandro Fernández, quien habló de la importancia de pedir ayuda profesional para enfrentar estos padecimientos.

Alejandro Fernández confirmó que padece depresión y ansiedad, pero menciona que son situaciones que ha enfrentado a lo largo de su vida.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?” Alejandro Fernández

Alejandro Fernández, “El Potrillo”, es uno de los cantantes mexicanos más importantes del regional. (Redes Sociales)

El cantante se encuentra en tratamiento médico para enfrentar la ansiedad y depresión, pues destacó la importancia de acudir con un profesional de la salud era tratar estos padecimientos.

“Con doctores, con médicos y haciéndoles caso a todo lo que me dicen porque sí es algo super serio, muy importante y si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús porque es super serio, son yo creo que de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México” Alejandro Fernández

Alejandro Fernández exhortó a sus fans y a la población a priorizar la salud mental y retirar los prejuicios sobre pedir ayuda profesional.

El interprete cree que la depresión es una de las problemáticas que más afectan la salud mental de los mexicanos.

Alejandro Fernández celebra la ‘Serenata más grande del mundo’ en Guadalajara

El trabajo ha ayudado a Alejandro Fernández a enfrentar la depresión y celebró el éxito de su concierto gratuito en Guadalajara, donde buscaba hacer la Serenata más grande mundo.

Alejandro Fernández mencionó que no se esperaba la reacción del público, ya que asistieron más de 270 mil en la Glorieta de La Minerva en Guadalajara.

“Y la verdad fue algo que no nos esperábamos ni nosotros. Llegaron más de 100 000 personas que pues yo creo que estábamos esperando como 170, 180, cerca de los 200, pero 370 nunca nos lo imaginamos” Alejandro Fernández

El cantante expresó su agradecimiento y cariño al público de Guadalajara, pues asegura que ha sido de las ‘mejores plazas’ donde ha cantando.

Alejandro Fernández ha tenido una buena racha, pues fue el encargado de cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 y ahora celebra la gran aceptación del público en la ‘Serenata más grande del mundo’.