Durante la protesta de madres buscadoras en Nuevo León, la afición de Suecia conmovió al mundo al abrazar a las familias de desaparecidos afuera del Estadio Monterrey, previo al partido contra Túnez en el Mundial 2026.

El gesto de empatía y respeto de aficionados de Suecia fue captado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, donde se destacó la sensibilidad frente a la crisis de desapariciones en México.

Internautas aplaudieron la acción y la compararon con actitudes menos solidarias de algunos mexicanos en el marco del Mundial 2026.

“Cuando la empatía viene de tan lejos y la indiferencia de tan cerca, algo está profundamente mal. Los jugadores de Suecia con las madres buscadoras en México han sido más empáticos que el mismo gobierno”. Comentarios en redes sociales

Abrazo de aficionados de Suecia a madres buscadoras conmueven

La afición de Suecia conmovió a todos en las redes sociales, tras viralizarse en video el abrazo a madres buscadoras durante su manifestación en el Estadio Monterrey en Nuevo León.

Pues a su llegada al recinto mundialista en Nuevo León, la afición de Suecia fue empática ante la instalación de pancartas por parte de madres buscadoras, donde se pudo ver a suecos deteniéndose y abrazando a las familias de los desaparecidos.

Así como algunos otros aficionados de Suecia observaban con detenimiento los rostros de los desaparecidos, y lanzaban una frase de consuelo a las madres buscadoras.

Internautas aplauden abrazo de aficionados de Suecia a madres buscadoras

Tras el acto de abrazo de aficionados de Suecia a madres buscadoras en Nuevo León, internautas han aplaudido el acto con comentarios como “esos vatos ya hicieron más de lo que ha hecho el gobierno hasta hoy”.

Asimismo, han comparado el comportamiento de los aficionados de Suecia con los propios connacionales, resaltando que los extranjeros tienen más empatía que otros mexicanos, tras los actos violentos de aficionados mexicanos con las madres buscadores tras festejo de la victoria de México en el primer partido del Mundial 2026.