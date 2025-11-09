A una semana de la explosión en el Waldo’s de Hermosillo que dejó 24 personas muertas, el abogado de las víctimas de la Guardería ABC, Gabriel Alvarado, sostuvo que este caso recuerda a la tragedia ocurrida hace 16 años.

En entrevista con Michelle Rivera para Radio Fórmula, el abogado lamentó que la historia de la Guardería ABC se volviese a repetir el 1 de noviembre de 2025, dejando víctimas inocentes a su paso.

Este lamentable caso vuelve a abrir heridas en Hermosillo, pues en esa misma entidad, el 5 de junio de 2009, un incendio en la guardería ABC causó la muerte de 49 niños y dejó a más de 70 heridos.

Abogado señala que el caso Waldo’s Hermosillo recuerda la tragedia de la Guardería ABC

También para Radio Fórmula, el abogado Gabriel Alvarado dijo que es lamentable que, al igual que en el caso de la Guardería ABC, será casi imposible dar con los culpables del incendio en el Waldo’s de Hermosillo.

Más grave aún, el abogado de las víctimas de la Guardería ABC cuestionó el por qué un establecimiento como Waldo’s de Hermosillo tenía permiso de operar si no contaba con todas las medidas para garantizar la seguridad.

Al parecer carecía de una autorización de esa naturaleza y aquí la gran pregunta es ¿Por qué funcionaba?

En esa misma línea, el abogado de víctimas de la Guardería ABC señaló que la responsabilidad por lo ocurrido en el caso Waldo’s de Hermosillo podría llegar incluso a nivel federal.

Lo anterior, porque era un centro de trabajo que debía contar con inspecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque, señaló el abogado, deberán ser las familias las que decidan las medidas legales a tomar.

Sobre este caso, otros empleados del Waldo’s de Hermosillo han exigido justicia para sus compañeros que fueron víctimas de la explosión, e incluso declararon que la puerta de este establecimiento ya presentaba fallas.