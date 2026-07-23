Puebla continúa fortaleciendo su posición como sede de eventos nacionales e internacionales con la realización del Festival Internacional de Motociclismo y Cultura (FICMOTO), que se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de agosto y prevé una derrama económica cercana a los 60 millones de pesos.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que este tipo de encuentros impulsan el turismo, fortalecen la economía local y generan bienestar para las familias poblanas, además de consolidar a la entidad como un destino para grandes eventos culturales, deportivos y de negocios.

Además señaló que la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales permitirá garantizar condiciones de seguridad, movilidad y atención para los miles de visitantes que llegarán al estado.

FICMOTO espera reunir hasta 30 mil motociclistas en Puebla

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, informó que el festival contará con la participación de entre 20 mil y 30 mil motociclistas provenientes de distintos estados del país, así como de Estados Unidos y Centroamérica.

El programa contempla rodadas nacionales, exhibiciones de freestyle motocross, un campeonato regional de stunt, expo comercial y gastronómica, espacios para artesanos y productores con la marca 5 de Mayo, además de un concierto de clausura a cargo de Panteón Rococó.

La funcionaria explicó que el objetivo es convertir a FICMOTO en un evento anual que fortalezca la economía local y posicione a Puebla como uno de los principales destinos para la comunidad motociclista en América Latina.

FICMOTO dejará derrama de 60 mdp y consolidará a Puebla como sede internacional. (cortesía)

Puebla fortalece turismo e infraestructura con agenda de eventos internacionales

Alejandro Armenta destacó que el crecimiento de la agenda de eventos permitirá aumentar la estancia promedio de los visitantes, lo que beneficiará a sectores como el hotelero, restaurantero y comercial.

También señaló que el estado continúa fortaleciendo su conectividad con proyectos estratégicos como el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, impulsado por el Gobierno de México, así como con el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Puebla y la apertura de nuevas rutas aéreas.

Por su parte, Michelle Talavera resaltó que la entidad cuenta con infraestructura de primer nivel, como el Centro Expositor, que ha permitido albergar de manera simultánea eventos deportivos, culturales y de negocios con una asistencia superior a 70 mil personas en un solo fin de semana.

FICMOTO celebrará su décimo aniversario con visitantes nacionales e internacionales

El director general y fundador de 1200 Sentimientos Cúbicos México, Lino Rosales González, informó que esta edición de FICMOTO conmemorará el décimo aniversario de la organización y los 20 años de la Revista 400, una de las publicaciones especializadas en motociclismo más importantes de América Latina.

Indicó que alrededor del 60 por ciento de los asistentes serán visitantes foráneos, provenientes de diversas ciudades de México, así como de Estados Unidos, Colombia y Centroamérica.

El festival también incluirá exhibiciones de motocicletas personalizadas, zonas gastronómicas, conciertos, creadores de contenido y actividades enfocadas en promover una cultura de conducción responsable, con el propósito de fortalecer el turismo y consolidar a Puebla como un referente internacional para este tipo de encuentros.