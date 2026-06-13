Jaqueline Palmeros, madre buscadora y líder del colectivo Una Luz en el Camino, denunció amenazas de muerte tras las protestas en la inauguración del Mundial 2026.

“Acabo de dar una entrevista y ya me amenazaron, que me callara”. Jaqueline Palmeros, madre buscadora de CDMX

Tal como afirmó a distintos medios, ya no daría declaraciones a medios de comunicación porque agresores expresaron que “necesitan que guarde silencio”.

Desde un día antes de la inauguración del Mundial 2026, las madres buscadoras han protestado para visibilizar crisis por los 134 mil 952 desaparecidos en México.

Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protestas en el Mundial 2026

Tras dar una entrevista este viernes 12 de junio, la madre buscadora Jaqueline Palmeros acusó que fue amenazada mediante mensaje, exigiéndole que no dé más declaraciones.

Madres buscadoras avanzan al Estadio Banorte en protesta por desaparecidos (ALBERTO ROA/CUARTOSCURO / Alberto Roa)

Jaqueline Palmeros confirmó que ya no dará más declaraciones, ya que tiene hijos y teme por su vida y la de su familia, pese a que tiene seguridad privada, por lo que afirma, ya no puede hablar de nada.

Sin embargo, la madre buscadora también afirmó que le dijeron más cosas en el mensaje que definió como explícito en sus exigencias aunque ya no dio a conocer el resto de su contenido.

Tal como se dio a conocer, la madre buscadora tenía otras entrevistas programadas para hoy viernes 12 de junio, sin embargo, las rechazó tras las amenazas de muerte.

La líder de Una Luz en el Camino no es la única madre buscadora que recibió amenazas de muerte y fue agredida tras las protestas en la inauguración como dio a conocer Ceci Flores.

Las madres buscadoras sólo quieren encontrar a sus desaparecidos: Jaqueline Palmeros

Fue tras la entrevista en Aristegui Noticias que Jaqueline Palmeros habría recibido las amenazas de muerte: habló sobre las protestas en el Mundial 2026 de los colectivos de búsqueda.

Aseguró en este punto que las madres buscadoras sólo son personas que quieren encontrar a sus familiares desaparecidos, además de que mantienen una lucha pacífica y digna.

Y asegura, las madres buscadoras no buscan sabotear el Mundial 2026, como se les acusó, ya que saben la derrama económica que conlleva, como explicó Jaqueline Palmeros.

Por lo mismo, rechazó que las madres buscadoras estuvieran relacionadas con el bloque negro visto en las protestas y añadió que en cualquier manifestación puede ocurrir.

Sin embargo, no sólo se les criminalizó, también se les violentó en los festejos tras el partido México vs Sudáfrica, en referencia a aquellos que arrancaron las fichas de búsqueda.