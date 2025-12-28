Debido a la crisis en la que se encuentra sumida en el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso, Vinicius Jr. se ha negado a renovar su contrato, por lo que la directiva ya se plantea un futuro sin él pero para mitigar el golpe de su posible salida irían por una estrella del PSG.

Luego de un buen inicio de temporada, el Real Madrid atraviesa un bache y ha trascendido en diversos medios que la relación entre Xabi Alonso y Vinicius Jr. no es la mejor, además de que una parte del plantel tampoco está conforme con el director técnico.

Aunque hace no mucho tiempo Vini era la estrella de los Blancos, recientemente ha sido abucheado por la afición e incluso la directiva ya se plantea su posible salida, pero además buscarían el fichaje de una de las piezas clave del PSG.

Real Madrid dejaría ir a Vinicius Jr. pero buscarían fichar a estrella del PSG

De acuerdo con información compartida por el periodista Héctor González en el programa El Larguero de Cadena Ser, el Real Madrid empieza a valorar la posibilidad de vender a Vinicius Jr. en el verano del 2026 si no renueva su contrato.

En caso de que Vinicius Jr. sea vendido, la dirección deportiva del Real Madrid espera recibir al menos 100 millones de dólares, los cuales invertirían en el traspaso de una de las figuras del PSG: Vitinha.

Y es que, debido a que a los Merengues les hace falta un mediocampista que organice y reparta el juego, buscarían ir por uno de los mejores del mundo aprovechando la venta de Vini Jr.

¿Cuánto tendría que pagar el Real Madrid al PSG por Vitinha?

En el hipotético caso de que Vinicius Jr. no renueve su contrato con el Real Madrid y este decida venderlo en el verano del 2026, esperan obtener cuando menos 100 millones de dólares.

Sin embargo, debido a que Vitinha tiene contrato hasta 2029 con el PSG, luce complicado que accedan a venderlo fácilmente a un Real Madrid que lleva tiempo sin invertir una gran cantidad de dinero en un jugador.

De acuerdo al portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el valor actual de Vini Jr. es de 150 millones de euros, mientras que la carta del mediocampista portugués es de 110 millones de euros.