Las cosas se están poniendo muy intensas en España. El tema del arbitraje es moda y muy polémico. Por un lado tenemos al Real Madrid que tiene una fama de ser ayudado, pero por el otro tenemos al Barcelona con el caso Negreira.

Real Madrid acusa al Barcelona de ser beneficiado por los silbantes durante 18 años, pero los Culés se defienden en que es lo contrario. Lo cierto es que cada club lleva agua para su molino.

Es decir, cada uno va a defender sus intereses. Incluso usan todo su poder mediático para acusarse mutuamente. Incluso, Mundo Deportivo sacó, este 27 de diciembre, un reportaje con 100 errores que perjudicó al Barcelona durante la época de Negreira.

La prueba que termina el mito de ayudas arbitrales al Real Madrid; es el más perjudicado por el VAR

Así están las cosas, tanto Barcelona como Real Madrid se atacan en todas las formas para que su imagen sea manchada. Marca no se quedó atrás y respondió con otra información.

Resulta que, según el Diario Marca, Real Madrid ha sido perjudicado por el VAR. De 51 veces que han ido al video, los árbitros se han equivocado en 10 ocasiones.

Este mismo reportaje dice que los más beneficiados por el VAR ha sido el Barcelona y el Atlético de Madrid. Sí, el primer lugar y tercero de LaLiga, respectivamente.

Real Madrid se plantea demandar al Barcelona por el caso Negreira

El caso Negreira está lejos de terminar, incluso hace una semana declaró Luis Enrique y Valverde, exentrenadores del Barcelona. Sin embargo, el Real Madrid quiere dar un golpe sobre la mesa.

Se dio a conocer que Florentino Pérez tiene pensado demandar al Barcelona por daños deportivos, económicos y reputacionales, y sacarle mucho dinero.

Recientemente, el presidente del Real Madrid hizo declaraciones fuertes en contra del club catalán: “No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 28 millones de euros durante al menos ocho años. Tenía funciones clave en el sistema arbitral"

Esto apenas empieza.