Todavía no termina el 2025, pero el Real Madrid ya piensa en la próxima temporada en la que nuevamente buscaran sumar títulos a su vitrina.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva del Real Madrid ya tiene en mente el nombre del jugador que se perfila como baja para la próxima temporada.

Tras varios años dentro de la institución, este futbolista cerrará su etapa en el equipo merengue y necesitará encontrar lugar en otro club.

Real Madrid ya tiene a su primera baja para la siguiente temporada

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, se espera que David Alaba sea la primera baja del Real Madrid para la próxima temporada.

Según la misma fuente, la directiva del Real Madrid no se ha acercado al entorno del futbolista para ofrecer una extensión de contrato, mismo que vence en el verano del 2026.

Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue, Alaba ha perdido protagonismo y su participación ha sido muy limitada, por lo que su salida sería inminente.

El futbolista quedaría como agente libre, lo cual podría ser muy atractivo para que algún equipo decida entablar conversaciones y pueda ficharlo.

De esta manera, Alaba cerraría una etapa muy exitosa con el Real Madrid, en la que sumó 10 títulos vistiendo la camiseta merengue.

Real Madrid ya tiene a su primera baja para la siguiente temporada (Captura de pantalla)

Los números de David Alaba con el Real Madrid esta temporada

David Alaba ha tenido una temporada discreta con el Real Madrid, participando únicamente en cuatro partidos oficiales.

Tres de ellos fueron en LaLiga y uno en la Champions League, acumulando un total de 145 minutos en el campo.

Durante estas apariciones, el defensa no ha logrado registrar goles ni asistencias, dejando un rendimiento por debajo de lo esperado para un jugador de su experiencia y perfil internacional.

Estos números reflejan una participación limitada que podría anticipar su salida del club en 2026, ya que el equipo buscaría darle mayor protagonismo a otros defensores dentro de la plantilla.