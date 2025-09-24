Real Oviedo vs FC Barcelona cierran la Jornada 6 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
El FC Barcelona se mantiene en la pelea por la cima de LaLiga, así que está obligado a ganar en la cancha del Real Oviedo en la Jornada 6.
Real Oviedo vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Oviedo vs FC Barcelona es que el equipo culé ganará 3-1 al recién ascendido a LaLiga.
Real Oviedo vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Real Oviedo saltará a su cancha con esta posible alineación al partido de la Jornada 6 de LaLiga contra FC Barcelona.
- Aarón Escandell
- Nacho Vidal
- Dani Calvo
- David Carmo
- Javi López
- Hassan
- Colombatto
- Dendoncker
- Reina
- Chaira
- Álex Fores
El FC Barcelona buscará su quinta victoria en LaLiga con esta posible alineación ante Real Oviedo.
- Joan García
- Gerard Martín
- Cubarsí
- Eric García
- Koundé
- Rashford
- Casadó
- Dani Olmo
- Pedri
- Raphinha
- Ferran Torres
Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?
El jueves 25 de septiembre de 2025 termina la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.
Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.
FC Barcelona y Real Oviedo chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido de la Jornada 6 de LaLiga.
- Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona
- Fase; Jornada 6 de LaLiga
- Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Carlos Tartiere
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 6 de LaLiga?
El FC Barcelona goleó 3-0 a Getafe en la Jornada 5 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.
Con los tres puntos sumados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 13 puntos, dos menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.
El Real Oviedo perdió 0-1 en la cancha del Elche, para quedarse en el lugar 17 con apenas 3 puntos.