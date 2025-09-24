Real Oviedo vs FC Barcelona cierran la Jornada 6 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona se mantiene en la pelea por la cima de LaLiga, así que está obligado a ganar en la cancha del Real Oviedo en la Jornada 6.

Real Oviedo vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Oviedo vs FC Barcelona es que el equipo culé ganará 3-1 al recién ascendido a LaLiga.

Real Oviedo vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Real Oviedo saltará a su cancha con esta posible alineación al partido de la Jornada 6 de LaLiga contra FC Barcelona.

Aarón Escandell Nacho Vidal Dani Calvo David Carmo Javi López Hassan Colombatto Dendoncker Reina Chaira Álex Fores

El FC Barcelona buscará su quinta victoria en LaLiga con esta posible alineación ante Real Oviedo.

Joan García Gerard Martín Cubarsí Eric García Koundé Rashford Casadó Dani Olmo Pedri Raphinha Ferran Torres

Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?

El jueves 25 de septiembre de 2025 termina la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.

Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.

FC Barcelona y Real Oviedo chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido de la Jornada 6 de LaLiga.

Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona

Fase; Jornada 6 de LaLiga

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Tartiere

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 6 de LaLiga?

El FC Barcelona goleó 3-0 a Getafe en la Jornada 5 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.

Con los tres puntos sumados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 13 puntos, dos menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.

El Real Oviedo perdió 0-1 en la cancha del Elche, para quedarse en el lugar 17 con apenas 3 puntos.