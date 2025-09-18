De cara a la Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi ha tomado una importante decisión que definirá el rumbo de su carrera a la espera del inminente retiro.

Con 38 años de edad, el retiro ya coquetea con Lionel Messi, pero el argentino aún tiene planes en mente de cara a la Copa del Mundo 2026 y ya habría tomado una importante decisión respecto a su futuro.

Aunque hace unos días, Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026, en Estados Unidos se dice que el argentino se mantiene en preparación para encarar su sexta Copa del Mundo.

En este contexto, Lionel Messi se debe mantener en activo y ya tomó la decisión de en qué equipo jugará los próximos años.

Messi ya decidió en qué equipo jugará de cara el Mundial 2026

De acuerdo a información de la periodista Michelle Kaufman, Lionel Messi ya tiene claro que seguirá en su carrera, pues planea jugar el Mundial 2026 y se mantendrá en las canchas por varios años más.

La fuente mencionada indicó que Lionel Messi renovará su contrato con el Inter Miami por varios años y éste será su último equipo en su carrera.

El objetivo de Lionel Messi es mantenerse en activo de cara a la Copa del Mundo 2026 para defender el título con Argentina.

Números y contrato de Lionel Messi con el Inter Miami de la MLS

Lionel Messi irrumpió en el verano del 2023 en el Inter Miami de la MLS como agente libre, desde entonces ha disputado 75 partidos oficiales, en los cuales se ha hecho presente en el marcador 62 ocasiones y ha registrado 30 asistencias.

Messi tiene contrato con el club de la MLS hasta diciembre del 2025, por lo que muy pronto podría ampliar su vínculo.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Lionel Messi y el Inter Miami volverán a la acción este sábado 20 de septiembre cuando reciban al DC United en el Chase Stadium.