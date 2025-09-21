Lionel Messi no deja de acrecentar su legado y va por un nuevo reconocimiento en su carrera, pues con 22 goles en la temporada apunta a la Bota de Oro en la MLS. El astro argentino marcó doblete en el triunfo del Inter Miami sobre el DC United.

Inter Miami se impuso por 3-2 ante el DC United y dos de los tres goles de los de Florida fueron cortesía de Lionel Messi, que ya alcanzó la cuota de 22 goles en la temporada.

Messi registró 22 goles en el mismo número de partidos, por lo que su promedio de gol es de un tanto por partido. Es decir, siempre aparece cuando el Inter Miami lo necesita.

Video del doblete de Lionel Messi en el Inter Miami vs DC United

Lionel Messi marcó doblete en el triunfo del Inter Miami sobre el DC United en la MLS. El primer gol del argentino llegó al minuto 66’ luego de un pase filtrado de Jordi Alba que finalizó con el remate certero del 10 para mandar el balón pegado al poste; el segundo tanto fue un disparo en las inmediaciones del área chica.

Con su doblete, Lionel Messi guió la victoria del Inter Miami sobre el DC United y alcanzó los 22 goles en la temporada 2025 de la MLS.

El argentino encabeza la lista de máximos goleadores de la temporada, por encima de elementos como Sam Surridge del Nashville y Denis Bouanga del LAFC.

Máximos goleadores de la temporada 2025 en la MLS:

Lionel Messi | Inter Miami | 22 goles Sam Surridge | Nashville | 21 goles Denis Bouanga | LAFC | 19 goles Dejan Joveljic | Sporting Kansas City | 17 goles Evander | Cincinnati | 17 goles

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi y el Inter Miami?

Luego del triunfo sobre el DC United, Lionel Messi y el Inter Miami continuarán su camino en la temporada 2025 de la MLS con su visita al Citi Field para enfrentar al New York City FC.