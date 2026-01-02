¿Reemplazo de Vinicius Jr? Real Madrid ya tendría en la mira a su próximo delantero estrella

El Real Madrid ha tenido problemas dentro de su plantilla, pues con tantas lesiones el DT, Xabi Alonso, ha tenido que encontrar la forma para armar su cuadro titular de cara a los partidos, es por ello, que ya tendrían en la mira a su próxima estrella.

De acuerdo con varios reportes, el Real Madrid estaría en la búsqueda del delantero estrella Kaio Jorge, quien actualmente milita en el Cruzeiro. Tiene 23 años de edad y es un buen prospecto para el futuro, ya que llegó a estar en la Juventus, pero en 2024 fue fichado por el conjunto brasileño.

La idea de fichar a la joven estrella se debe a a la posible salida de su compatriota, Vinícius Jr, quien en las últimas semanas ha estado en la mira porque saldría del conjunto merengue por discrepancias con el entrenador Xabi Alonso.

Real Madrid no es el único interesado en fichar al delantero estrella Kaio Jorge de Cruzeiro, pues el Flamengo también entró a la pelea para contratarlo en el mercado de fichajes e incluso ya ha iniciado conversaciones con el entorno del futbolista.

Kaio Jorge, quien interesa al Real Madrid y al Flamengo, se destacó en la temporada 2025 con el Cruzeiro marcando 26 goles en 46 partidos, incluso se convirtió en máximo goleador del campeonato Brasileiro con 21 goles.

Cruzeiro ya tiene una postura firme por su futbolista y pide un mínimo de 50 millones de euros para liberar a su delantero estrella.

🚨 Real Madrid tiene en la mira a Kaio Jorge



El delantero de 23 años del Cruzeiro está siendo considerado por el Real Madrid como posible refuerzo. 👀⚪️



Recordemos que Cruzeiro le pidió al Flamengo 50 millones de euros por el fichaje del ‘9’.



💥 ¿Se viene una puja entre el… pic.twitter.com/geIWL89TL2 — 365Scores (@365ScoresApp) January 1, 2026

El jugador de 23 años de edad ya tiene experiencia previa en Europa, jugó en Juventus y Frosinone antes de regresar a Brasil, por lo que el Real Madrid deberá convencer a Cruzeiro si es que quiere hacerse de los servicios del futbolista.

¿Vinícius Jr saldrá del Real Madrid?

Con la mira puesta en Kaio Jorge, existen rumores de que Vinícius Jr ya no quiere formar parte de la plantilla del Real Madrid.

De acuerdo con Football Insider, Vinícius Jr se marcharía a Arabia Saudita si es que el brasileño decide abandonar el Real Madrid, pues pese a que la Premier League sería otra opción para el jugador, la realidad es que no es opción para ningún club.