El CEO, Mark Zuckerberg ha afirmado que Meta ha alcanzado la frontera de la inteligencia artificial (IA) al nivel de la competencia como OpenAI y Anthropic.

Alcance de la IA que ha hecho a Zuckerberg descarte totalmente frenar su desarrollo ante los llamamientos para una desaceleración en toda la industria de la inteligencia artificial.

Luego de que Zuckerberg argumentó que los laboratorios individuales, incluido Meta, ya tienen suficientes razones para construir de forma segura sin una pausa coordinada una IA que le compita a Anthropic y OpenAI.

Zuckerberg y Meta presenta nuevo modelo de IA

Ante el panorama del desarrollo de la IA y donde descartó frenar su desarrollo, Zuckerberg y Meta presentaron un nuevo modelo de inteligencia artificial de alta gama llamado Muse Wonder.

Muse Wonder de Meta prometer superar a otros sistemas en diversas pruebas de rendimiento técnico, pues este nuevo sistema “va a permitir comportamientos mucho más sofisticados que están en la frontera de lo que se está haciendo en el campo de la IA”.

Pues Muse Wonder de Meta y Zuckerberg es un asistente personal de IA, que utiliza bots autónomos para llevar a cabo tareas cotidianas, como realizar pedidos y reservar viajes.

Asimismo, Meta aseguró que Muse Wonder supera a Claude Opus 5.5 y Fable 5.1 de Anthropic y a GPT-6 Astra de OpenAI en algunos puntos de referencia técnicos.