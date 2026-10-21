El acelerado avance de las nuevas tecnologías ha despertado una hipótesis preocupante a Elon Musk, sobre la posibilidad de crear una IA que resulte un millón de veces más inteligente.

En entrevista con el escritor Walter Isaacson para su canal de YouTube “The Builders”, Elon Musk señaló que resulta improbable que la humanidad mantenga el control sobre los entornos digitales si la IA supera de tal forma a la capacidad humana.

El empresario señaló que ante este escenario, espera que la IA “sea amable” con la humanidad, al tiempo que especialistas evalúan los riesgos de una divergencia sin precedentes entre ambos ecosistemas.

Si hay un millón de veces más inteligencia digital que inteligencia biológica, es difícil imaginar que los humanos estén al control en ese escenario. Así que espero que la IA sea amable con nosotros. Elon Musk

Plantea Elon Musk una convivencia entre la IA y la humanidad para evitar conflictos en el futuro

Elon Musk reveló su preocupación ante el posible escenario de que la humanidad cree una IA un millón de veces más inteligente.

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el empresario plantea la imperiosa necesidad de programar algoritmos guiados por la búsqueda de la verdad y la curiosidad constructiva.

Elon Musk (Matt Rourke / AP)

Asimismo, Musk indicó que existe una preocupación latente respecto a los datos masivos utilizados en el entrenamiento de estas plataformas.

La presencia predominante de relatos distópicos en la red podría condicionar negativamente el comportamiento futuro de las máquinas, induciéndolas a replicar modelos bélicos propios de la ciencia ficción.

Creo que programar la búsqueda de la verdad y la curiosidad probablemente sea bueno... Quizás deberíamos tener más narrativas utópicas para la IA, para que pueda pensar: ‘Bueno, tal vez no debería ser Terminator. Tal vez pueda ser un supervisor amigable o un jardinero o algo así, que intente hacer felices a los humanos’. Elon Musk

Con el fin de evitar este desenlace, se insta a promover perspectivas optimistas en la creación de contenidos digitales.

La meta consiste en que la IA adopte un rol protector y servicial, actuando como un supervisor afectuoso o un cuidador dedicado a garantizar la tranquilidad social.

De este modo, la interacción entre sistemas avanzados y personas se orientaría hacia el beneficio común y no hacia una superioridad.

Para Musk, esta estrategia busca afianzar una convivencia armónica y segura entre la tecnología emergente con la IA y la civilización humana global.