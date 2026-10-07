Sony Music solicitó a plataformas digitales retirar más de 260 mil canciones creadas con inteligencia artificial que imitan voces o identidades de artistas.

Entre los músicos afectados, cuyas voces o identidades habrían sido utilizadas sin autorización, se encuentran:

Harry Styles

Britney Spears

Adele

Queen

Michael Jackson

La compañía informó que las solicitudes aumentaron rápidamente durante los últimos meses, al pasar de aproximadamente 135 mil grabaciones en marzo a más de 260 mil.

¿Por qué Sony Music quiere retirar estas canciones?

El incremento representa al menos 125 mil solicitudes adicionales en seis meses, equivalente a un promedio superior a 20 mil peticiones mensuales.

Sony Music considera que este contenido puede confundir a los consumidores y afectar los derechos de los artistas cuyas voces son imitadas mediante herramientas de IA.

Las 260 mil solicitudes no significan que todas las grabaciones hayan sido eliminadas, pues no se ha informado cuántas plataformas atendieron efectivamente las peticiones.

Música / Audífonos (Unsplash)

El crecimiento ocurre mientras los servicios de streaming musical reciben cantidades cada vez mayores de contenido generado mediante inteligencia artificial.

Deezer informó que recibe alrededor de 90 mil canciones completamente generadas con IA diariamente, cantidad que puede superar la mitad de los lanzamientos enviados.

La industria también enfrenta prácticas de fraude mediante reproducciones automatizadas, que podrían generar pérdidas estimadas en hasta 2 mil 200 millones de dólares anuales.

Además, Sony Music y Universal mantienen una disputa legal contra Suno, empresa acusada de utilizar más de 60 mil grabaciones para desarrollar modelos de IA.