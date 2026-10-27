LAIKA, el famoso estudio detrás de películas como Coraline y Wildwood, dice no a la IA generativa.

¡De ninguna manera! La IA es robo. Es la ingestión de años y años y años de creatividad e ingenio humano, regurgitado de vuelta. No tiene humanidad. No tiene espíritu. Travis Kinght, CEO de LAIKA

Así lo afirmó su CEO, Travis Knight, durante una entrevista en el podcast The Discourse con el periodista Mike DeAngelo.

En la charla, el director ejecutivo de LAIKA se mostró tajante al ser cuestionado sobre la incorporación de la inteligencia artificial en su compañía de animación.

Wildwood (Laika)

El estudio LAIKA dice que no usará IA generativa en sus películas

Aunque Travis Knight reconoce la importancia de la IA en diversas áreas, el realizador de Wildwood: el bosque salvaje no la considera como un reemplazo de la creatividad y la experiencia humana para contar historias.

Una máquina jamás se ha enamorado. Una máquina jamás ha perdido a alguien. Una máquina jamás ha sufrido una decepción amorosa. Una máquina jamás ha perdido a un hermano. Solo una persona lo ha hecho. Por lo tanto, si vas a contar una historia sobre estas cosas, tiene que ser sobre una persona. Travis Kinght, CEO de LAIKA

El CEO de LAIKA también pidió tratar con cuidado la inteligencia artificial, ya que la considera “peligrosa”.

Wildwood (Laika)

Las declaraciones de Travis Knight se suman al rechazo de la IA que hizo el pasado 19 de octubre 2026 durante la clausura del festival Animation Is Film en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California.

En ese lugar habló de cómo el arte, la artesanía, la ciencia y tecnología son parte del procesos de realización en LAIKA.

No obstante, arremetió contra la inteligencia artificial asegurando que “no es una herramienta”.

Incorporamos estas herramientas a este proceso… esencialmente, incorporamos a nuestro proceso aquello que intentaba destruirnos… el arte, la artesanía, la ciencia, la tecnología. ¿Cómo podemos usar estas herramientas para contar una historia?… Un lápiz es una herramienta. Un pincel es una herramienta. Una impresora 3D es una herramienta. Una captura digital es una herramienta. La IA no es una herramienta. Que la IA se vaya al carajo. Travis Kinght, CEO de LAIKA

Para Wildwood: el bosque salvaje, película que llega a los cines de México este 29 de octubre, Travis Knight realizó un trabajo manual con más de 200 marionetas y 136 set físicos.

Se trata del largometraje más ambicioso del estudio que ya entregó una joya cinematográfica como Coraline.