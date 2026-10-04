Donald Trump anunció la creación de la Fuerza de Super Inteligencia (FSI), un organismo encargado de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal para que el país mantenga su liderazgo mundial en inteligencia artificial.

El anuncio sobre la nueva regulación de IA fue publicado por Donald Trump en su red social Truth Social, mientras que la Casa Blanca retomó parte de la declaración en X, antes Twitter.

El mandatario aseguró que la nueva fuerza surge tras el histórico Acuerdo de la Casa Blanca sobre Super Inteligencia, en el que participaron algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Donald Trump anuncia la creación de la Fuerza de Superinteligencia para que Estados Unidos lidere la IA (@realDonaldTrump / Truth Social )

Trump busca que Estados Unidos lidere la Super Inteligencia

De acuerdo con Trump, la Fuerza de Super Inteligencia tendrá como objetivo proteger los intereses de los estadounidenses y mejorar su calidad de vida, además de garantizar que Estados Unidos continúe a la cabeza del desarrollo de la Super Inteligencia.

El organismo coordinará la colaboración del gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas especializadas en IA.

La FSI estará encabezada por:

Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional

Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio

Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología

Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal

La nueva Fuerza de Super Inteligencia reportará directamente a Donald Trump y a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. El presidente estadounidense afirmó que la SI podría tener un impacto histórico incluso mayor que la Revolución Industrial e internet.