Cambridge Dictionary compartió que la palabra del año 2026 es “human” o “humano”, decisión que ha causado controversia al ser nombrada en pleno apogeo de la inteligencia artificial.

La decisión radica en la importancia que las personas han encontrado en diferenciarse de la inteligencia artificial, herramienta a la que cada vez más tienen acceso y una generación está creciendo acompañada de ella.

Cambridge Dictionary selecciona “human” como la palabra del año 2026

En un momento en que la inteligencia artificial está siendo acoplada al día a día de la humanidad, Cambridge Dictionary apuntó que la palabra del 2026 es “human”.

La decisión se toma en medio del debate que genera la normalización de la inteligencia artificial y la temida sustitución de humanos por máquinas.

En el diccionario de Cambridge se define humano como “tener las cualidades, faltas y sentimientos que la gente tiene, a diferencia de los dioses, los animales o las máquinas”.

Y es que la selección de la palabra del año 2026 se da en un contexto en que las personas tienen cada vez más la necesidad de destacar los hechos realizados por humanos y no por máquinas, por ejemplo, cuando se trata de trabajos creativos ahora se suele añadir el “hecho por seres humanos” para fortalecer la creatividad humana.

Sumado a estas decisiones están las opiniones de los expertos quienes subrayan que la interacción con la inteligencia artificial llegó al reforzamiento de los cuestionamientos sobre ¿qué significa ser humano? o ¿qué es ser humano?

Asimismo, han recordado que la participación de la inteligencia artificial puede generar desigualdades entre los humanos, siempre que no se use de forma adecuada, subrayando que las personas deberán darle el uso adecuado a esta herramienta solo para mejorar la vida, no para sustituirla.