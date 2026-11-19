El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se opone a la regulación internacional de la inteligencia artificial, asegurado que no lo permitirá, palabras que el mandatario pronuncio durante su intervención en el plenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026 en Shenzhen, China.

“Nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier cosa que controle y asfixie la superinteligencia, y no vamos a permitir que eso ocurra, francamente”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump alego su rechazo a la regulación internacional de la inteligencia artificial con el argumento de que la tecnología constituye “la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial”.

🇺🇸 #Trump rechaza la regulación internacional de la inteligencia artificial durante la #APEC2026.



"Nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier cosa que controle o asfixie la IA, y no permitiremos que eso ocurra", declaró el presidente estadounidense, al… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 19, 2026

Trump orgulloso de que Estados Unidos fue quien creó la inteligencia artificial

Ante su rechazo a la regulación internacional de la inteligencia artificial, Trump se dijo orgulloso de que Estados Unidos fue quien creó la inteligencia artificial y por ello no frenará su desarrollo.

“Estados Unidos se enorgullece de ser el líder mundial en inteligencia artificial, la mayor transformación tecnológica. Los estadounidenses la inventamos, acabamos de inventar la IA, y está desatando una prosperidad y un crecimiento extraordinarios para personas de todo el mundo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese a esto, el mandatario Trump reconoció la necesidad de “vigilar” a la inteligencia artificial, pues deberán de actuar con cautela para gestionar sus posibles “elementos negativos”.

“Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que apreciarla. Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos malos, y tenemos que ser muy cuidadosos al gestionar esos elementos malos”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, Trump insistió en que no permitirá normativas internacionales que limiten el potencial a desarrollar de la inteligencia artificial.

En contraparte, el presidente de China, Xi Jinping insistió a Trump que Estados Unidos y China deberían cooperar para mantener a la inteligencia artificial “bajo control humano”, pues ambas naciones son las de mayor carrera en la IA.