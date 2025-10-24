¿Qué pasa con el algoritmo de X? Elon Musk pide perdón por los fallos en la red social, y asegura que se encuentran trabajando “arduamente” para solucionar los problemas.

Elon Musk se disculpa por los fallos en el algoritmo de X

A través de su cuenta oficial de X, Elon Musk de 54 años de edad se disculpó con los millones de usuarios de su red social, alegando que existen fallos en el algoritmo pero ¿a qué se refería?

My apologies for frustrations with the 𝕏 algorithm. We are working hard to fix the problem. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2025

De acuerdo con las quejas de algunos usuarios de X, el fallo en el algoritmo abarcaba dos temas en específico que habían molestado a la interacción de muchos:

Exceso de interacciones con bots en el timeline, inbox y respuestas

Recomendaciones desequilibradas que no tenían nada que ver con los intereses de usuarios

Algunos aseguraban que habían tenido respuestas de bots más frecuentes de lo normal, cuestionándole a Elon Musk sus esfuerzos por supuestamente eliminar esta problemática de X desde que se hizo con la empresa en 2022.

Otros más, comenzaron a revelar que a muchos de ellos comenzaban a aparecerles recomendaciones y sugerencias de contenido que no consumían; por ejemplo, contenidos de ultra derecha o izquierda, contenido sionista, mensajes no solicitados o incluso problemas con Grok.

Ante la ola de quejas hacia Elon Musk, fue que el empresario se disculpó por los problemas que se han presentado en el algoritmo, asegurando que el equipo de X trabajaba arduamente para solucionarlo.

También aseguró que se están priorizando las correcciones para que los feeds sean más relevantes para los usuarios, así como el contenido se equilibre con base en sus preferencias y gustos.

De momento no se han dado a conocer actualizaciones sobre si es que el algoritmo ya quedó arreglado o continúan las fallas entre los usuarios de X ante el contenido no deseado en sus perfiles.