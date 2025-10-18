Elon Musk lanzó una publicación anunciando la nueva actualización de Grok de X, la cual ayudará a bastante a los nuevos usuarios.

De acuerdo con Elon Musk, esta actualización de Grok de X tiene como objetivo promocionar el contenido de los usuarios de mejor manera para unir a la personas.

Elon Musk anuncia los cambios en Grok de X

En su publicación, Elon Musk señala que la actualización de Grok de X mejorará el algoritmo de la plataforma para mejorar la distribución de contenido.

El sistema de recomendación 𝕏 está evolucionando muy rápidamente. Nuestro objetivo es eliminar todas las heurísticas en un plazo de 4 a 6 semanas.Grok leerá literalmente cada publicación y verá cada video (más de 100 millones por día) para unir a los usuarios con el contenido que probablemente les resulte más interesante.Esto debería solucionar el problema de los usuarios nuevos o de cuentas pequeñas, donde publicas algo excelente, pero nadie lo ve.También agregaremos la posibilidad de que usted ajuste su feed de manera temporal o permanente con solo preguntarle a Grok. Elon Musk

Esto quiere decir que Grok de X leerá todas las publicaciones que se hagan o existan en la aplicación, que son alrededor de 100 millones al día.

Con el fin de unir mejor a los usuarios, pues les mostrará los contenidos más interesantes de acuerdo a los gustos de cada uno de ellos.

Gustos que están representados de acuerdo a las cuentas que siguen, cosas que publican y elementos con los que establecen alguna interacción en su día a día.

El fin de esto es mejorar la viralidad de los usuarios nuevos o las cuentas pequeñas, donde se publican cosas interesantes; pero nadie los ve.

La actualización tiene como objetivo que todo el mundo pueda ver el contenido de todos sin ningún problema o bloqueo del algoritmo.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2025

La actualización de Grok de X también dejará personalizar el feed

Elon Musk también mencionó que la actualización de Grok de X dejará que los usuarios personalicen su feed sin tantos problemas.

Lo mejor de todo, de acuerdo con Elon Musk, tan solo con preguntarle a Grok de X podrás ajustar tu feed de manera temporal o permanente.

Ya no tendrás que silenciar contenidos o buscar cosas por tu cuenta, la idea es economizar el tiempo y mejorar la experiencia general del usuario.

El único detalle es que Elon Musk no dio a conocer cómo y cuándo llegará esta actualización, si será parte del siguiente parche de la aplicación o se hará al código fuente directamente.