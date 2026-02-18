¿Reiniciaste tu modem? Tengo que decirte que no es tu internet, es que YouTube presenta fallas hoy martes 17 de febrero en app y sitio web.

De acuerdo con usuarios y reportes recabados en la plataforma Downdetector, fue cerca de las 18:45 horas cuando comenzaron las fallas en la plataforma de YouTube.

Caída de YouTube: reportan fallas en app y sitio web (Captura / Downdetector)

Caída de YouTube: más de 10 mil usuarios reportan fallas al ingresar a la plataforma

La noche del martes 17 de febrero, más de 10 mil usuarios a nivel mundial reportaron la caída de YouTube en app y sitio web.

Indicaron que al intentar ingresar a la app o sitio web estos “tardaban demasiado tiempo en responder”, o incluso se leía el mensaje de “Se produjo un error”.

Esto sin que aparezca ninguna imagen adicional a los usuarios, anunciando algún tipo de error o falla puntual en la plataforma de videos.

Caída de YouTube: reportan fallas en app y sitio web (Especial)

Se espera que con el paso de las horas las fallas en YouTube queden resueltas, toda vez que usuarios reportan que en el sitio web sí pueden ingresar después de varios minutos.

De acuerdo con los usuarios, las fallas se extienden también a otros servicios como YouTube Music, el cual impide ingresar a los usuarios para que puedan reproducir su música favorita.

En Downdetector manifestaron que las fallas no solo se concentran en YouTube, sino también en otros servicios de Google.