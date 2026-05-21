México vs Sudáfrica será el partido de inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, y rumbo a ese duelo, la selección africana reveló su lista preliminar para el torneo.

Con una lista preliminar de 30 futbolistas que tendrá que reducirse a 26, para enfrentar a México en el Mundial 2026, Sudáfrica jugará su último partido de preparación ante del torneo de la FIFA.

Esta es la lista preliminar de Sudáfrica para el Mundial 2026:

PORTEROS

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC)

Ricardo Goss (Siwelele FC)

Sipho Chaine (Orlando Pirates FC)

Brandon Peterson (Kaizer Chiefs FC)

Defensas:

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC)

Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs FC)

Thabang Matuludi (Polokwane City FC)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC)

Ime Okon (Hannover 96)

Samukele Kabini (Molde FK - Noruega)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Mediocampistas:

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC)

Brooklyn Poggenpoel (Durban City FC)

Lebohang Maboe (Kaizer Chiefs FC)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC)

Sphephelo Sithole (CD Tondelal)

Delanteros:

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC)

Lyle Foster (Burnley FC)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC)

Patrick Maswanganyi (Orlando Pirates FC)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC)

Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns FC)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Convocatoria preliminar de Sudáfrica para el Mundial 2026

Las figuras de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026

Sudáfrica tiene en Lyle Foster, el delantero del Burnley de la Premier League, a su principal figura rumbo al partido ante México en el Mundial 2026.

Ime Okon del Hannover 96 alemán, Sphephelo Sithole quien juega con el CD Tondelal de Portugal, así como Thapelo Maseko, compañero de Memo Ochoa en el AEL Limassol, son otros futbolistas destacados de Sudáfrica.

Lyle Foster, jugador de Sudáfrica (Themba Hadebe / AP)

Sudáfrica se prepara para el Mundial 2026

Antes de enfrentar a México en el primer juego del Mundial 2026, Sudáfrica jugará ante Nicaragua el 29 de mayo en el Orlando Amstel Arena, Soweto del país africano.

Después, el entrenador de Sudáfrica definirá al plantel con el que se medirá ante México en la inauguración del Mundial 2026.