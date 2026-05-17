WhatsApp presentó un chat de incógnito para conversaciones con Meta AI, asegurando que los mensajes serán temporales, privados y visibles únicamente para cada usuario dentro de la aplicación móvil global.

Según el blog de WhatsApp, la nueva función utiliza tratamiento privado para impedir accesos externos y mantener conversaciones protegidas incluso frente a la propia compañía tecnológica estadounidense.

La plataforma explicó que los mensajes desaparecerán automáticamente y adelantó que próximamente integrará un chat paralelo con Meta AI dentro de conversaciones activas sin interrumpirlas entre usuarios cotidianos.

WhatsApp (Unsplash)

Tecnología privada para Meta AI en chats de WhatsApp

El sistema amplía el cifrado de extremo a extremo implementado hace 10 años por WhatsApp para proteger conversaciones personales entre usuarios alrededor del mundo.

De acuerdo con la compañía, cada conversación privada con la inteligencia artificial será procesada dentro de un entorno seguro al que Meta no podrá acceder.

Meta indicó que las conversaciones temporales no serán almacenadas y desaparecerán automáticamente, buscando ofrecer mayor privacidad durante consultas personales realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La empresa adelantó que incorporará un sistema paralelo capaz de asistir conversaciones privadas activas utilizando contexto específico sin modificar el flujo principal del chat.

WhatsApp (Unsplash)

El anuncio coincide con nuevas inversiones energéticas de Meta, incluyendo 10 centrales eléctricas destinadas a alimentar centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.

Entergy informó que los proyectos energéticos suministrarán más de 7 gigavatios al complejo tecnológico que Meta desarrolla actualmente en una zona rural de Luisiana.

Con estas medidas, WhatsApp busca reforzar la confianza sobre el uso de inteligencia artificial, mientras Meta acelera infraestructura tecnológica para expandir sus servicios digitales.