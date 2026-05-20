Este martes 19 de mayo, se dio a conocer que hay fallas en WhatsApp Web que redirigen usuarios a Facebook.

Las intermitencias en el servicio de WhatsApp Web se presentaron desde la 5 de la tarde, de acuerdo con la plataforma Downdetector.

WhatsApp Web (Especial)

Reportan fallas en WhatsApp Web; redirigen usuarios a Facebook

Usuarios reportan que son redirigidos a Facebook al momento de conectarse desde el navegador a WhatsApp Web.

Cuando los internautas dan clic en la página de WhatsApp son conectadas de forma directa a la red social de Meta.

WhatsApp Web (Unsplash)

De acuerdo con usuarios que han informado sobre los problemas en WhatsApp Web, algunos logran acceder a sus chats; no obstante, el servicio se interrumpe y los envía a la pagina de inicio de sesión de Facebook.

Por ahora, WhatsApp no ha revelado los motivos sobre las fallas que hay en su servicio, aunque se espera que funcione con regularidad pronto.

Sin embargo, el error se produciría, ya que WhatsApp, Facebook e Instagram comparten el mismo código de red .

Las fallas de WhatsApp Web son a nivel global, afectando a Brasil, Reino Unido, Indonesia y Filipinas.

En México, estás son las ciudades en donde se han dado más reportes:

Monterrey

Guadalajara

CDMX

Mérida

San Luis Potosí

WhatsApp Web (Unsplash)

Vía redes sociales, los usuarios de WhatsApp Web mostraron su molestia ante las fallas presentadas hoy 19 de mayo.

Y es que WhatsApp Web se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida diaria de muchas personas, ya que lo usan para diferentes actividades como trabajar y estudiar.