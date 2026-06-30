WhatsApp anunció el nombre de usuario para proteger la privacidad. Acá te contamos cómo reservarlo paso a paso.

Aunque la nueva función estará disponible más adelante en 2026, WhatsApp abrió las reservas de forma anticipada esta semana del 29 de junio, ya que al contar con más de tres millones de personas usando su red social, muchos nombres coinciden.

El objetivo es que todos los internautas tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran.

Paso a paso para reservar el nombre de usuario en WhatsApp

Si quieres reservar tu nombre de usuario en WhatsApp, el paso a paso que tienes que seguir es este:

Revisa que tengas la versión más reciente de WhatsApp

Dirígete al menú de “Ajustes”

Busca la opción “Cuenta” y después “Nombre de usuario”

Reserva tu nombre de usuario

Nombre de usuario en WhatsApp: cómo reservarlo paso a paso (WhatsApp)

WhatsApp explica que no contará con ningún directorio para explorar ni sugerencias de nombres .

Además, las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para poder contactarte.

Quienes quieran chatear contigo tendrán que conocer una clave opcional de tu nombre de usuario.

Después de que se lancen los nombres de usuario, la empresas o personas ya no podrán ver tu número de teléfono si tienes activada la función de WhatsApp.

En el caso de los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones, WhatsApp les dará la opción de reclamar su nombre de usuario existente de:

Instagram

Facebook

La actualización del nombre de usuaria en WhatsApp se implementará de forma gradual en los siguientes nombres del 2026.

En las diversos países, incluido México, los usuarios serán notificados cuando esté disponible.