Elon Musk aprovechó la polémica de violaciones a la privacidad de usuarios de WhatsApp para atraer usuarios a X.

Meta es señalado de mentir a sus usuarios con la seguridad de cifrado de extremo a extremo, aseguran que la empresa tiene acceso a las conversaciones de quienes utilizan WhatsApp.

Meta enfrenta una demanda colectiva por mentir con sus políticas de privacidad a sus usuarios. Al respecto, Elon Musk asegura que el chat de X es el más seguro.

El 26 de enero, Elon Musk compartió un mensaje en X, asegurando que WhatsApp tiene una seguridad cuestionable.

“WhatsApp no es seguro. Incluso Signal es cuestionable. Usen X chat”, escribió el empresario.

Elon Musk asegura que WhatsApp no es seguro y X Chat es la mejor opción (X/@elonmusk)

X Chat es una nueva función de la red social X agregada en 2025, la cual promete ser un tipo de mensajería avanzada con cifrado de extremo a extremo.

La función de X permite compartir mensajes, archivos y mensajes que solo serán vistos por el usuario y su remitente.

Además de que cuenta con la función de mensajes que desparecen, igual que WhatsApp.

Al igual que Pável Dúrov, CEO de Telegram, Elon Musk aprovechó que WhatsApp se encuentra en medio del escándalo, para asegurar que su aplicación sí ofrece privacidad.

Estafas más frecuentes en WhatsApp (Pixabay)

Usuarios de X cuestionan la seguridad de X Chat

El mensaje de Elon Musk fue debatido por usuarios de X, quienes agregaron una nota de aclaración en el mensaje del empresario.

Chat X tienen un cifrado e2e, el cual ofrece cifrado de extremo a extremo y solo el usuarios así como el receptor pueden acceder a la conversación.

Presuntamente, este sistema de cifrado evita que el servidor, hackers u otras personas puedan leer los chats y se debe crear un código de acceso de 8 dígitos.

Pero hay quienes aseguran que X sí tiene el acceso a la información de sus usuarios , mientras que Signal ofrece confidencialidad directa y este es usado por WhatsApp.

Grok aclara que Signal ofrece sólidas políticas de privacidad y se audita de forma independiente, aunque Elon Musk asegura lo contrario.