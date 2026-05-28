Meta ha dado un giro histórico en su modelo de negocio con el lanzamiento global de planes de pago para sus plataformas más emblemáticas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, detalló que esta transición hacia la marca denominada “Plus” para Facebook, Instagram y WhatsApp, tendrá un costo global de:

Facebook Plus: 3.99 dólares mensuales (69.45 pesos, aproximadamente).

Instagram Plus: 3.99 dólares mensuales.

WhatsApp Plus: 2.99 dólares mensuales (52 pesos, aproximadamente).

Meta busca nuevas formas de monetización con planes de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp

Naomi Gleit manifestó que el lanzamiento de sus planes de pago “Plus” responden a la necesidad de encontrar nuevas formas de monetización.

Puntualmente, la ejecutiva subrayó que el objetivo de la compañía es que no dependan únicamente de la venta de publicidad tradicional en sus plataformas con millones de usuarios.

Esta evolución ocurre simultáneamente con una inversión multimillonaria, estimada entre 125 mil y 145 mil millones de dólares, destinada a centros de datos y tecnologías de inteligencia artificial.

Meta busca que estos nuevos planes de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp, ofrezcan a los usuarios herramientas de expresión más robustas.

Con ello se pretenden obtener una conexión más profunda entre las comunidades digitales mientras se sostiene el crecimiento de su infraestructura tecnológica de vanguardia.

Facebook e Instagram (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE)

¿Qué ofrecen los planes de pago “Plus” de Meta para Facebook, Instagram y WhatsApp?

Naomi Gleit compartió que los suscriptores de los nuevos servicios podrán disfrutar de una serie de ventajas diseñadas para maximizar su alcance y personalización.

En el caso de Facebook e Instagram, se incluyen estadísticas detalladas sobre el rendimiento de contenidos y opciones estéticas únicas para los perfiles como stickers de categoría premium.

Para el servicio de WhatsApp, el enfoque principal de Meta reside en la identidad visual y la experiencia de uso. Con esto, ofrece la posibilidad de utilizar tonos de llamada y temas visuales que no están disponibles en la versión gratuita.

Aunque estos planes son independientes del sistema de verificación vigente, Meta planea integrar todas sus ofertas premium bajo el concepto de “Meta One” en el futuro cercano.