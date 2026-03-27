WhatsApp lanzó una nueva actualización que añade nuevas funciones tanto a dispositivos iOS, como Android; algunas de ellas bastante pedidas por los usuarios.

Aquí te diremos cuáles son las novedades de la actualización de WhatsApp en iOS y Android, para que las revises en tu dispositivo.

WhatsApp (Unsplash)

Novedades de la actualización de WhatsApp en iOS y Android

Estas son todas las novedades que encontrarás en la actualización de WhatsApp en iOS y Android:

Cuentas múltiples: Los usuarios de iOS por fin podrán vincular dos cuentas diferentes de WhatsApp a un mismo dispositivo, algo que ya se podía en Android

Mover chats de manera inalámbrica: Ahora se pueden mover chats entre dispositivos sin necesidad de usar un cable, solo se necesita una buena red WiFi

Gestor de almacenamiento: Se añadió la opción “Administrar almacenamiento”, que permite revisar el espacio que ocupa la aplicación y los archivos en esta, para así poder gestionarlo

Sugerencias de stickers: La aplicación te hará sugerencia de stickers de acuerdo al texto que estés escribiendo

Edición de fotos IA: Ahora se podrá editar fotos usando inteligencia artificial, directamente en las conversaciones antes de enviarlas

Escritura IA: La inteligencia artificial también te hará sugerencias de respuestas, de acuerdo a cómo está fluyendo la conversación

Las novedades de la actualización de WhatsApp se irán añadiendo poco a poco a iOS y Android

Si ya actualizaste WhatsApp y no ves cambios en iOS y Android, esto se debe a que las novedades se irán desbloqueando poco a poco en ambos sistemas operativos.

De hecho, algunas novedades de la actualización de WhatsApp llegarán de manera escalonada entre iOS y Android; es decir, estarán disponibles en fechas diferentes.

Un ejemplo son las cuentas múltiples, que ya estaban disponibles en Android, pero apenas estará llegando a iOS.

Se espera que en unas semanas todas las novedades anteriormente señaladas se encuentren disponibles en ambos sistemas operativos.