WhatsApp niega señalamientos sobre fallas en su seguridad y defiende la privacidad de sus usuarios.

Luego de que se difundiera que Meta enfrenta una demanda colectiva por presuntamente violar la privacidad de los mensajes de WhatsApp, la p¿aplicación se defiende.

WhatsApp niega tener problemas de seguridad y defiende su eficiencia

El 27 de enero, WhatsApp compartió un mensaje en sus redes sociales, para aclarar los rumores sobre sus problemas de seguridad y privacidad.

“Tus mensajes de WhatsApp son privados. Usamos el protocolo de código abierto Signal para Cifrarlos”, escribió WhatsApp en X.

WhatsApp reitera que la aplicación utiliza el protocolo de cifrado Signal, una tecnología qu e garantiza el cifrado de extremo a extremo de los mensajes y llamadas de los usuarios.

WhatsApp niega problemas de seguridad (X/@WhatsApp)

Es decir, que solo el propietario de la conversación puede accesar a sus mensajes; Meta no tiene acceso a esta información.

La aplicación aclaro varios puntos:

El cifrado se realiza en el dispositivo del usuario

Los mensajes se cifran antes de salir del dispositivo

Solo es destinatario tiene las claves para descifrar los mensajes

WhastaApp reitera que la aplicación o Meta no tienen acceso a las claves de cifrado de los mensajes entre los usuarios.

WhatsApp (Instagram/@WhatsApp)

WhastApp asegura que señalamientos en su contra son falsos

La demanda colectiva contra Meta dice que empleados pueden acceder a los mensajes e información de los usuarios de WhastApp.

WhastApp niega estas acusaciones: “Cualquier información en contraria (a su explicación inicial) es falsa”.

Acusan a WhastApp publicidad engañosa, pues desde 2016 promete que los mensajes están cifrados de extremo a extremo.

Meta advirtió que contra demandará a quienes los señalan de no cumplir con las medidas de seguridad que promete WhastApp.

WhatsApp reitera que el cifrado Signal no permite que Meta o sus empleados vulneren la confidencialidad de sus usuarios.