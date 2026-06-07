La ciencia médica ha dado un paso histórico en la prevención de crisis sanitarias globales, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge desarrolló una vacuna “fundamentalmente nueva” utilizando inteligencia artificial (IA).

Este fármaco promete actuar de manera proactiva contra todas las variantes conocidas del coronavirus y anticiparse a futuras mutaciones antes de que salten de animales a humanos.

Científicos prueban con éxito la primera vacuna diseñada con Inteligencia Artificial

A diferencia de los métodos tradicionales de vacunas que emplean cepas virales ya existentes, el sistema con IA analizó bases de datos genéticas globales para programar un “superantígeno”, con el cual intentan adelantarse a los virus y hacer vacunas con anticipación para poder proteger contra nuevos brotes o pandemias.

Los primeros ensayos clínicos de esta vacuna hecha con IA realizados en 39 personas demostraron que la fórmula es completamente segura para el uso humano, abriendo las puertas a una fase masiva de pruebas con más de 200 voluntarios.

Crean primera vacuna hecha con inteligencia artificial para prevenir pandemias (Mufid Majnun / Unsplash )

El verdadero potencial de esta vacuna hecha con IA radica en su velocidad y capacidad de adaptación, pues el equipo de Cambridge ya se encuentra trabajando en variantes de vacunas universales contra la gripe aviar H5N1 y el ébola, utilizando el mismo algoritmo predictivo.

Especialistas del sector aseguran que la IA cambiará por completo las reglas del juego en la medicina, permitiendo crear escudos inmunológicos de amplio espectro en tiempo récord.

De este modo, la humanidad podría dejar de correr detrás de los virus mutantes para empezar a adelantarse a la próxima gran pandemia mundial.