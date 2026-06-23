META suspendió su programa interno de inteligencia artificial, la Iniciativa de Capacidades del Modelo (MCI), tras una presunta filtración de datos confidenciales de empleados.

La fuga expuso chats privados, métricas de rendimiento y transcripciones, según Business Insider. El incidente de META fue clasificado como de gravedad 2 en una escala de 0 a 5.

Aunque la compañía asegura que el sistema cuenta con medidas de privacidad, la suspensión refleja el descontento de colaboradores que ya habían cuestionado el monitoreo obligatorio de su actividad digital.

Programa de IA de Meta es suspendido tras presunta filtración

La brecha de datos del programa interno de IA de Meta fue confirmada por un portavoz de la compañía quien aseguró que ya se investiga el caso.

Aunque puntualizó que el programa está diseñado con medidas de protección de la privacidad.

La Iniciativa de Capacidades del Modelo fue lanzado en abril 2026 con el objetivo de mejorar los modelos de inteligencia artificial de Meta.

Meta AI (DADO RUVIC / REUTERS)

Se trata de un sistema interno, obligatorio para casi todo el personal de la empresa, que registra clics, pulsaciones y navegación de los usuarios para entrenar a la IA.

Desde la implementación del programa, muchos colaboradores se mostraron desconfiados.

No obstante, Meta justificó su decisión argumentado que sus modelos de inteligencia artificial necesitaban ejemplos reales de cómo realizan tareas cotidianas en ordenadores.

Meta ajustó su MCI permitiendo que el monitoreo se detuviera por 30 minutos para que los trabajadores hicieran consultas personales.

Filtración de datos del programa de IA de Meta provoca críticas de empleados

Tras darse a conocer la presunta filtración del programa MCI, los empleados de Meta han mostrado su descontento y críticas.

Los colaboradores cuestionan que la empresa de Mark Zuckerberg no haya protegido información sensible como se les había prometido.

Con esta reciente brecha de datos, Meta un nuevo incidente, ya que en mayo se presentó un fallo en su chatbot de IA que vulneró cuentas de Instagram.

Mientras que en marzo, también un agente de inteligencia artificial desató un incidente.