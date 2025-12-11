TIME nombró a la inteligencia artificial como la Persona del Año 2025.

La revista TIME sigue reconociendo a lo más destacado del año y ahora sorprendió por elegir a la inteligencia artificial.

Revista TIME nombra a la inteligencia artificial como Persona del Año 2025

TIME publicó una portada nombrando a la inteligencia artificial como Persona del Año 2025, ya que dicha tecnología demostró “todo su potencial” e impacto en nuestras vidas.

De acuerdo con la revista TIME, este año fue para la IA porque:

“Vimos la forma en que puede acelerar la investigación médica, la productividad, y hacer posible lo imposible. Fue difícil leer o ver algo sin ser confrontado con noticias sobre el rápido avance de una tecnología que imita el pensamiento y la inteligencia humana.” TIME

TIME también puso sobre la mesa el debate que ha generado el desarrollo de la inteligencia artificial y su futuro.

En especial porque el avance vertiginoso de la IA y la ejecución de sus sistemas necesitan demasiados recursos:

“Los modelos están mejorando a un ritmo ampollado, ahora tardan segundos en realizar un trabajo que alguna vez llevó horas a la gente. Sin embargo, la cantidad de energía necesaria para ejecutar estos sistemas drena recursos. Los trabajos se están volviendo puf. La desinformación prolifera. Los ciberataques a gran escala son posibles sin la intervención humana. Y las compañías de IA están azotadas a la economía global en una apuesta de proporciones épicas.” “La humanidad determinará el camino de la IA hacia adelante, y cada uno de nosotros puede jugar un papel en la determinación de la estructura y el futuro de la IA. Nuestro trabajo lo ha entrenado y sostenido, y ahora nos encontramos moviéndonos a través de un mundo cada vez más definido por él.” TIME

Elon Musk y Mark Zuckerberg encabeza portada de TIME sobre inteligenciar artificial

Para TIME, “nadie tuvo un mayor impacto que los individuos que imaginaron, diseñaron y construyeron IA.”

En ese sentido, señaló que los arquitectos de la inteligencia artificial son la Persona del Año 2025 .

Por ello, también publicó una portada con los impulsores de la inteligencia artificial:

Mark Zuckerberg, de 41 años de edad, CEO de Meta

Lisa Su, CEO de AMD

Elon Musk, de 54 años de edad, CEO de xAI

Jensen Huang, de 62 años de edad, presidente y CEO de Nvidia

Sam Altman, de 40 años de edad, CEO de OpenAI

Demis Hassabis, de 49 años de edad, CEO de DeepMind Technologies

Dario Amodei, de 42 años de edad, CEO de Anthropic

Fei-Fei Li, de 49 años de edad, co-director del Human-Centered AI Institute y CEO de Stanford de World Labs

Los empresarios de la inteligencia artificial en la portada de TIME recrean la icónica fotografía de los obreros publicada el 2 de octubre de 1932, en el New York Tribune.

La imagen original, titulada “Almuerzo sobre un rascacielos”, fue tomada en la construcción del Edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York.

En ella están 11 herreros están sobre una viga de acero sin ningún tipo de protección.