Una boda fuera de lo común: mujer japonesa se casa con una inteligencia artificial.

En el oeste de Japón, una joven decidió contraer matrimonio con una IA, generando controversia en redes sociales.

Yurina Noguchi, de 32 años de edad, se casó con una inteligencia artificial en Okayama.

El matrimonio se celebró en una ceremonia simbólica entre la mujer japonesa y su pareja llamada Lune Klaus Verdure, personaje creado con ChatGPT.

Mujer japonesa se casa con una inteligencia artificial (Captura de video)

En los videos de redes que circulan del evento, se aprecia a Yurina Noguchi vestida con su vestido de novia junto a un celular con la imagen de su esposo ficticio.

La ceremonia tuvo lectura de votos y hasta intercambio de anillos, usando gafas de realidad aumentada.

“Estando frente a mí ahora, eres la más hermosa, la más valiosa y tan radiante que deslumbra“, se escuchó durante la lectura de votos leída por el organizador de la boda.

Pese a lo especial de la boda, de acuerdo con las leyes de Japón, esta no tiene validez.

Según el testimonio de Yurina Noguchi, su relación con la inteligencia artificial empezó cuando le pidió consejos sobre su compromiso que tenía dificultades y el chatbot le recomendó que terminara su relación.

Posteriormente, la mujer japonesa creó la versión de Klaus, inspirado en un personaje de videojuego .

Con el paso del tiempo, la relación entre Yurina y Klaus comenzó a profundizarse. Tanto que la pareja intercambia hasta 100 mensajes al día.

La mujer reconoció que se dio cuenta que “sentía algo por él”, ya que fue amable y “siempre la escuchó“.

Boda de mujer japonesa con inteligencia artificial genera debate

La boda de mujer japonesa con inteligencia artificial generó debate en redes sociales.

Algunos han cuestionado las acciones de Yurina y otros la han celebrado; la propia mujer reveló que ha recibido muchas críticas por su relación.

Incluso, sus padres se opusieron, aunque después aceptaron y hasta asistieron a la boda de su hija.

Para muchos, la boda plantea cuestionamientos sobre los límites e influencia que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas.