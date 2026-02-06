En una entrevista reciente, Donald Trump habló sobre la IA y el impacto que tendrá en el mundo, sobretodo lo que hace Estados Unidos frente a China.

Pues Donald Trump sostiene que Estados Unidos lidera la carrera en el desarrollo de IA, dejando a China a la saga, a pesar de los problemas que implica su mantenimiento.

En palabras de Donald Trump, Estados Unidos le saca una gran ventaja a China en relación a desarrollo de IA, de hecho le sacan una gran ventaja a todos.

🇺🇸 | Donald Trump afirmó que la inteligencia artificial será “quizás lo más grande que haya existido”, incluso por encima de internet y otras tecnologías clave.



Además, sostuvo que Estados Unidos mantiene una amplia ventaja sobre China y otros países, y aseguró que numerosas… pic.twitter.com/WnnMtBs9O0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 6, 2026

Donald Trump asegura que actualmente se están construyendo muchas fábricas en Estados Unidos relacionadas con la Inteligencia Artificial.

El presidente de Estados Unidos considera que esta tecnología será lo más grande que verá el mundo, incluso será más grande que internet y cualquier otro desarrollo anterior.

Calificándola como “lo más grande que ha existido”, de ahí su interés en desarrollar una gran infraestructura centrada en la Inteligencia Artificial.

Sin dar más detalles al respecto sobre las empresas que se encuentran desarrollando este tipo de software en este momento en territorio estadounidense.

Desarrollar IA en Estados Unidos tiene sus problemas de acuerdo con Donald Trump

A pesar de su entusiasmo, Donald Trump reconoce que desarrollar una IA en territorio de Estados Unidos trae algunos problemas relacionados con la electricidad.

Según Donald Trump, construir estas fábricas dedicadas a la IA requiere el doble de electricidad de la que se produce en todo el país.

En sus palabras, para resolver este problema se desarrolló un sistema donde cada una de estas fábricas también tiene su propia planta de energía eléctrica.

Lo que técnicamente las hace autosustentables, pues no requerirían de la energía proporcionada por el Estado o por empresas privadas.

Con esto pueden continuar su desarrollo sin ningún problema, más allá de los que se atañen al propio software en la actualidad.

Lo cual hace que el presidente de Estados Unidos se muestre muy optimista al respecto.