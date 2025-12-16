Nueva York exige con una nueva ley que los anuncios identifiquen a actores creados con IA.

Con ello, la inteligencia artificial ha sido regulada por primera vez en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, firmó una ley para regular el uso de la IA en la publicidad.

Se trata de la regulación S.8420-A/A.8887-B que exige a “las personas que producen o crean anuncios revelen si se utilizan artistas sintéticos generados por IA”.

Nueva York (Unsplash)

El objetivo de la ley es proteger, además de fomentar la transparencia entre los consumidores.

Con ello, Nueva York se pone a la vanguardia para crear nuevos marcos regulatorios para utilizar la inteligencia artificial.

La propuesta de ley fue llevada a cabo por Linda B. Rosenthal, miembro de la asamblea en Nueva York, quien aseguró que así no se ocultará la realidad al público.

“Con mi nueva ley, los neoyorquinos finalmente tendrán la información necesaria para distinguir la realidad de la ficción. La reducción de los costos de producción para las empresas que utilizan IA no justifica el alto precio de ocultar la realidad.” Linda B. Rosenthal, miembro de la asamblea en Nueva York

Nueva York protege uso de imágenes con IA de personas después de su muerte

Otra ley que firmó Kathy Hochul en Nueva York protege el uso de imágenes con IA de personas después de su muerte.

Dicha regulación S.8391/A.8882 exige el consentimiento para utilizar la imagen, nombre o semejanza de una persona con fines comerciales.

El senador Michael Gianaris, quien propuesto este proyecto de ley, mencionó que de esa forma se protegerá a los trabajadores de la industria para que su imagen no sea sustituida con IA .

De esa forma, se les exigirá a las empresas que no hagan un uso indebido de la inteligencia artificial.