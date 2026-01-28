Pinterest se desplomó en la bolsa tras anunciar despidos de trabajadores por la IA.

El desarrollo de la inteligencia artificial ha generado que la red social Pinterest sufra una crisis financiera y estructural.

Confirman despidos de trabajadores de Pinterest por IA

Se anunció que Pinterest despedirá al menos un 15% de su plantilla de trabajadores por la IA y reducirá el espacio de sus oficinas para septiembre de 2026.

Apenas en abril 2025 pasado, se reportaba que Pinterest contaba con más de 4 mil 500 empleados en todo el mundo.

Pinterest se desploma tras anunciar despidos de trabajadores por IA (Unsplash)

La noticia ha provocado una caída de las acciones de Pinterest en un 8%.

Con ello, la situación de personas despedidas por la IA se agrava, ya que en países como Estados Unidos se registran 50 mil trabajadores que fueron desplazados por la tecnología.

Pinterest buscará centrarse en la IA

Luego de revelarse Pinterest despedirá a trabajadores, la red social informó que su objetivo es centrarse en impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Pinterest reasignará recursos para crear equipos que se dediquen a la IA, además de que se priorizarán productos y capacidades basados en dicha tecnología.

Otro aspecto que se reestructurará en Pinterest es la estrategia de ventas y marketing, reporta CNBC.

Igualmente, Pinterest quiere integrar la IA en su plataforma con la intención de ofrecer contenido personalizado y relevante a todos sus usuarios.

Cabe señalar que Pinterest, ante la competencia que vive con TikTok, Facebook e Instagram, ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para especialistas de marketing.

De cualquier manera, Pinterest reconoció que espera registrar cargos de reestructuración de entre 601 millones y 772 millones de pesos.