Se dio a conocer que Huntrix de KPop Demon Hunters es el Grupo Revelación del Año del TIME.

La icónica publicación difundió una portada con las integrantes de Huntrix: Rumi, Mira y Zoey.

TIME reconoció la influencia e impacto que han tenido las protagonistas de la película de Netflix, KPop Demon Hunters.

Destacando que Huntrix de KPop Demon Hunters son tendencia en todos lados, ya que:

Famosas como Andy Samberg y Kelly Clarkson confesaron su amor por la película

Fornite lanzó las skins de Demon Hunters

Novak Djokovic bailó la canción “Soda Pop” en los cuartos de fina del Abierto de Estados Unidos

Los cinco disfraces de Halloween más buscados en Google fueron de Demon Hunters

Mattel y Hasbro lanzarán juguetes inspirados en la franquicia

Protagonistas de KPop Demon Hunters hablan sobre temas de salud mental que hay en la película

Como parte del especial que lanzó TIME sobre Huntrix de KPop Demon Hunters, también se difundió una entrevista.

En dicha conversación, las cantantes detrás de los personajes de KPop Demon Hunters hablaron de temas de salud mental que se toca en la película de Netflix.

Rei Ami habló de su personaje de Zoey, quien tiene mucha energía, es muy expresiva, sensible y habla mucho.

Dicha personalidad suele ser tomada como un “exceso” e incluso se pide que se reprima cuando uno crece, señaló Rei Ami.

No obstante, Rei Ami menciona que ese “exceso” en su personalidad es lo que la hizo llegar hasta donde está

Por lo que espera que los niñas y niños que vean la película aprendan a abrazar sus “excesos”.

Mira de Huntrix por su parte mencionó que está en rebeldía con la idea de que todo tiene que ser “uniforme” y las normas que dicta “cómo deber ser una mujer asiática”.

Esto porque no se les permiten cometer errores, lo que puede ser algo “difícil” para un muchas niñas que están creciendo.

EJAE también expresó lo perfeccionista que Corea del Sur, situación que puede ser “mentalmente exhaustiva”.

Principalmente porque “siempre todo tiene que verse perfecto” y los coreanos ocultan sus defectos.

No obstante, EJAE menciona que KPop Demon Hunters enseña que “está bien apoyarse en tus seres queridos”.