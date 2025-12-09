Te compartimos las 10 mejores películas de 2025 según TIME y dónde ver cada una.

Para cerrar el año, la revista TIME dio a conocer lo que considera que es lo más destacado de la cinematografía.

Lista con las 10 mejores películas de 2025 según TIME y dónde ver cada una

Las 10 mejores películas de 2025 según TIME son las siguientes:

Nouvelle Vague - En cines El acusado y el espía -Amazon Prime Video (solo compra) Blue Moon- Próximo estreno en cines Sentimental Value- Próximo estreno en cines (25 de diciembre) Un día con Peter Hujar- Próximo estreno en cines Roofman - Fuera de cartelera Sinners - HBO Max Mente Maestra - Mubi (estreno el 12 de diciembre) El Jockey - Disney+ Uno de esos días - HBO Max

Sinners (Especial )

Así eligió la revista TIME las 10 mejores películas de 2025

La selección de las 10 mejores películas de 2025 de TIME fue hecha por la crítica estadounidense, Stephanie Zacharek.

De acuerdo con Zacharek, las cintas que eligió como las más destacadas “nos exigen detenernos y prestar atención”.

Lo destacado de la lista es que aparecen las dos películas que estrenó el director Richard Linklater : Bluemoon y Nouvelle Vague.

Además de que se tomó en cuenta El acusado y el espía, de Roman Polanski, cinta que se estrenó en 2019, pero apenas tiene exhibición en Estados Unidos.