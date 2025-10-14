Donald Trump, de 79 años de edad, protagoniza la portada de la revista Time por su papel en el acuerdo de un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Aunque el artículo favorece al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha manifestado su malestar por su fotografía y es que su cabello no se aprecia del todo.

La fotografía en plano contrapicado, que se toma de abajo hacia arriba para crear un efecto dominante, lo hace ver imponente, pero...

Su cabellera rubia parece desvanecerse en la parte superior de su cabeza debido al reflejo del sol.

De esto hablamos:

Por lo que el también empresario, mediante la red Truth Social, asegura que “usaron su peor foto”.

“La revista Time escribió una historia relativamente buena sobre mí, pero la imagen puede ser la peor de todos los tiempos. ‘Desaparecieron’ mi cabello y luego tenía algo flotando en la parte superior de mi cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña ¡Muy raro!” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump se queja su la portada de Time (@TheInsiderPaper / Insider Paper)

Time reconoce a Donald Trump

La revista Time publicó un artículo sobre el “arte de negociar” en el que elogia a Donald Trump.

Esto porque en su segundo mandato, Donald Trump logró que varios líderes mundiales firmaran un acuerdo en Egipto, para poner alto al fuego entre Israel y Hamás.

La llamada Cumbre por la Paz respaldar el fin de la guerra de dos años en Gaza.

Líderes de Reino Unidos, Francia, Alemania, Turquía, Jordania, Italia, Naciones Unidas y la Unión Europea firmaron el acuerdo.

Negociación por la que 20 rehenes israelís secuestrados por el grupo terrorista Hamás, fueron liberados.

Times destapó la portada con Donald Trump al frente cuando este se reunió con los rehenes.

La revista estadounidense además de enaltecer al Presidente, destacó el acuerdo para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, así como la normalización de las relaciones diplomáticas entre países como Arabia Saudita e Israel.

Aunado a esto, Israel dio a Donald Trump la ‘Medalla Presidencial de Honor de Israel’, reconocimiento civil por lograr la liberación de los rehenes.