OpenAI lanzó recientemente la inteligencia artificial ChatGPT-5, la cual es tan avanzada que ha hecho sentir inútil a Sam Altman, CEO de la empresa.

Esto debido a que considera a la inteligencia artificial ChatGPT-5 un software bastante completo, pues él mismo lo ha probado, quedando bastante sorprendido.

La inteligencia artificial ChatGPT-5 superó a Sam Altman

En una entrevista reciente, donde Sam Altman habló de la inteligencia artificial ChatGPT-5, reconoció que esta lo superó y lo hizo sentir inútil.

Durante su intervención en el podcast This Past Weekend, Sam Altman señaló que en una prueba cerrada, le planteó un problema a ChatGPT-5 que él mismo había postergado por días.

Sam Altman's "Oh Man" Moment With GPT-5⁣

"I was testing our new model, got a question I didn't understand, put it in GPT five, and it answered it perfectly. I sat back in my chair and was just like, oh, man." pic.twitter.com/6caV4nEJ3x — AI Insights (@plzaccelerate) July 25, 2025

En cuestión de segundos obtuvo una respuesta de ChatGPT-5 no solo resolviendo el problema —que era complicado para el CEO— también dando una manera óptima de afrontarlo.

Reconociendo que la máquina fue mejor que él, pues esta pregunta le rondó la cabeza durante varias horas sin que pudiera entenderla del todo, algo que el programa captó de inmediato.

También se mencionó que durante una prueba cerrada, el sistema de ChatGPT-5 sufrió una desconexión; una vez que se recuperó, el sistema retomó sus actividades sin intervención humana.

Lo cual ha dejado en claro que se trata de su mejor desarrollo hasta el momento.

ChatGPT 5 (OpenAI)

La inteligencia artificial ChatGPT-5 aún no reemplaza a los humanos: Sam Altman

Otra cosa que mencionó Sam Altman es que la inteligencia artificial ChatGPT-5 es casi autónoma, pero aún no reemplaza a los seres humanos.

Si bien ChatGPT-5 es el primer paso a una inteligencia artificial completa, Sam Altman considera que la gente no debería de depender de ella en este momento.

Poniendo especial énfasis en los más jóvenes, quienes ya la usan para ordenar varios aspectos de su vida, lo cual no es del todo bueno.

Pues aún se necesitan límites claros en cada uno de esos aspectos, algo que no les dará una inteligencia artificial en este momento.

ChatGPT 5 (OpenAI)

Con información de This Past Weekend