OpenAI lanzó la esperada versión ChatGPT 5 de su inteligencia artificial, la cual mejora en todos los aspectos a sus antecesoras, por lo menos así lo señalan los desarrolladores.

Obviamente muchos usuarios preguntan si ChatGPT 5 se puede probar gratis y en español; bueno, aquí te daremos todos los detalles acerca de esta actualización de la inteligencia artificial.

ChatGPT (Jonathan Kemper / unsplash)

¿Cómo probar ChatGPT 5 en español gratis?

A diferencia de otras versiones, sí es posible probar en español y gratis a ChatGPT 5, esto debido a que la inteligencia artificial fue liberada de manera general en todo su ecosistema.

Lo único que tienes que hacer es entrar al portal de la inteligencia artificial o abrir la aplicación, ChatGPT 5 ya estará cargada por defecto en ambas opciones; aunque en el caso de la app podría necesitar una actualización.

Podrás hacer las preguntas tradicionales al software, además de que ahora tiene mejoras en su coherencia (no dará tantos datos falsos o confundirá información), mejora su redacción y se adapta a lo que necesita el usuario.

Además de que ahora puede crear páginas de internet y juegos básicos, por si los usuarios quieren experimentar un poco en este sentido; sin olvidar sus funciones como la de crear imágenes o artículos.

ChatGPT 5 (OpenAI)

ChatGPT 5 también tiene planes de suscripción

Si necesitas que la inteligencia artificial de ChatGPT 5 sea más especializada, puedes pagar una suscripción a alguno de sus planes, los cuales también está en español.

El precio de los planes de ChatGPT 5 en español es el siguiente:

ChatGPT 5 Plus - 20 dólares al mes (371 pesos)

ChatGPT 5 Pro - 200 dólares al mes (3717 pesos)

En estas versiones los usuarios pueden tener una experiencia más fluida con la inteligencia artificial.

Además de que el la versión Pro no tendrán límites en cuanto a la creación de elementos o de respuestas que se pueden generar a los distintos prompts.

Siendo las versiones más optimizadas del software en general, de ahí que se limite su uso de ChatGPT 5 a aquellos que pagan por las mismas.

ChatGPT 5 (OpenAI)

Con información de ChatGPT 5.