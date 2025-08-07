Open AI compartió su última y más avanzada versión de IA, ChatGPT 5, presentando una mejora en matemáticas, escritura, salud, percepción visual y más.
Te decimos las novedades que trae ChatGPT 5 y cómo podrás utilizarlo.
Open AI anuncia ChatGPT 5, la última versión de su inteligencia artificial
Open AI lanza ChatGPT 5, lo que sería su última y más inteligente IA en comparación con los modelos anteriores.
De acuerdo al comunicado, ChatGPT 5 responde preguntas con mayor rapidez y resulta de mayor utilidad para “consultas del mundo real”.
Este nuevo modelo es descrito como el más inteligente, rápido y útil hasta la fecha, con mejoras significativas en razonamiento, precisión y reducción de errores.
¿Cuáles son las novedades de ChatGPT 5?
ChatGPT 5 presenta mejoras con un modelo de razonamiento más profundo, especialmente en los usos más comunes:
- Escritura
- Programación
- Salud
Éstos son algunos de las mejoras más relevantes que trae ChatGPT 5:
- Permite crear sitios web, aplicaciones y juegos
- Mejora en traducción de textos
- Puntuación más alta en HealthBench (basada en escenarios realistas y criterios definidos por médicos)
- Nuevo estándar en matemáticas (4,6 % en AIME 2025 sin herramientas, 74,9 % en SWE-bench Verified, 88 % en Aider Polyglot y 84,2 % en MMMU)
- Mejora en tareas de importancia económica
Asimismo, ChatGPT 5 ofrecerá respuestas más honestas, seguras y útiles para las tareas cotidianas, disminuyendo el uso de emojis innecesarios.
¿Cómo utilizar ChatGPT 5?
GPT‑5 es la nueva opción predeterminada en ChatGPT disponible desde el 7 de agosto de 2025; por lo que simplemente tendrás que abrir ChatGPT y escribir tu pregunta.
ChatGPT 5 está disponible para todos los usuarios de Plus, Pro, Team y Free.
La única diferencia es entre el acceso gratuito y de pago, donde los suscriptores Pro obtienen acceso ilimitado a ChatGPT 5 y acceso a ChatGPT 5 Pro.