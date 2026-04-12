Autoridades de Estados Unidos identificaron y detuvieron al presunto responsable de lanzar una bomba molotov contra la casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el ataque ocurrió durante la madrugada del viernes 10 de abril de 2026, cuando un hombre arrojó un artefacto incendiario afuera del domicilio del empresario en San Francisco; al momento, no se reportaron personas heridas.
Tras analizar imágenes de cámaras de seguridad en la zona, la policía local logró identificar al sospechoso como Daniel Alejandro Moreno-Gama, según informó el medio The San Francisco Standard.
Detienen a joven acusado de lanzar bomba molotov contra casa de Sam Altman; lo acusan por intento de homicidio
El presunto atacante, de 20 años, fue detenido por la policía de San Francisco e ingresado en una cárcel local. Enfrenta múltiples cargos graves tras lanzar una bomba a la casa de Sam Altman, entre ellos:
- Intento de homicidio
- Incendio provocado
- Amenazas criminales
- Dos cargos por posesión de un artefacto incendiario
- Dos cargos por posesión de un artefacto destructivo
Además, en un comunicado difundido en X, el Departamento de Policía de San Francisco indicó que el detenido también habría amenazado con causar daños significativos en la sede de OpenAI, ubicada en Mission Bay, tras huir del primer incidente.
¿Por qué atacaron la casa de Sam Altman, CEO de OpenAI?
Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo del ataque a Sam Altam, CEO de OpenAI.
Sin embargo, días antes del incidente, Sam Altman señaló haber sido objeto de fuertes críticas por un artículo publicado en The New Yorker, al que calificó como “incendiario”.
El texto cuestionaba su liderazgo y decisiones al frente de OpenAI.
Cabe recordar que Altman ha enfrentado previamente señalamientos públicos relacionados con el uso de inteligencia artificial en temas de vigilancia por parte del Gobierno de Estados Unidos, así como otras acusaciones.